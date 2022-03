Handbal: CSM Oradea a obtinut un punct la Fagaras, pe terenul liderului

Handbalistii de la CSM Oradea au obtinut un rezultat bun in cadrul play-off-ului Diviziei A. Evoluand la Fagaras, in etapa intermediara de miercuri, echipa bihoreana a terminat la egalitate in compania liderului clasamentului, formatia locala CSM. Scorul final a fost 30-30, dupa ce la pauza gazdele conduceau cu doua goluri, 16-14.Elevii antrenorului George Tautu au fost mai mult in deficit pe parcursul acestui joc. In repriza a doua, fagarasenii s-au desprins la cinci goluri, insa CSM Oradea ... citeste toata stirea