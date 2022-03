Handbal: CSM Oradea a pierdut la limita jocul cu CS Medgidia

Desi se asteptau sa castige in fata CS Medgidia, formatie care a venit in Bihor cu o singura victorie in play-off-ul Diviziei A din sase partide, handbalistii de la CSM Oradea au pierdut duminica meciul de la Arena Antonio Alexe, din ultima etapa a turului de play-off.CS Medgidia s-a impus la limita, cu scorul de 30-29, dupa un meci dramatic, care a fost decis in ultima secunda.Prima runda a fost extrem de echilibrata. Oradenii au condus doar de trei ori, iar adversara a intrat in avantaj ... citeste toata stirea