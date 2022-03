Handbal: CSM Oradea a pierdut la trei goluri cu Steaua, dar a facut un joc foarte bun

Handbalistii de la CSM Oradea au facut un joc bun, joi seara, in meciul cu Steaua, din primul tur al Cupei Romaniei.Desfasurat in Arena Antonio Alexe, jocul s-a incheiat cu victoria Stelei cu scorul de 33-29, dar bihorenii s-au batut de la egal la egal cu echipa de pe locul 2 din Liga Nationala, timp de 45 de minute.In continuare fara trei jucatori de baza, Bogdan Munteanu, Ghita Mateas si Sebastian Sfarlea, cu totii accidentati, elevii antrenorului George Tautu au practicat un joc bun in ... citeste toata stirea