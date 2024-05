Handbal: CSM Oradea are nevoie de cel putin un egal, in meciul de luni, pentru a se califica la barajul de promovare

Handbalistii de la CSM Oradea disputa luni seara ultimul joc din play-off-ul Diviziei A. Astfel, cu incepere de la ora 18, la Arena Antonio Alexe, echipa bihoreana va primi replica formatiei CSM Alexandria.Jocul opune ocupantele locurilor 4 si 2. Echipa oaspete, CSM Alexandria ocupa pozitia secunda si este promovata deja in Liga Nationala, in timp ce CSM Oradea are nevoie de cel putin un rezultat de egalitate pentru a-si asigura prezenta la barajul de promovare. Cu o victorie, in schimb, ... citește toată știrea