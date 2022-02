Handbal: CSM Oradea incepe jocurile din play-off-ul Diviziei A

Dupa o amanare de doua saptamani, din cauza conditiilor pandemice, campionatul Diviziei A de handbal masculin va fi reluat in acest weekend, cand sunt programate jocurile primei etape din play-off-ul de promovare.In cadrul acestei runde, handbalistii de la CSM Oradea vor evolua la Pitesti, in compania formatiei locale CSU. Jocul va avea loc sambata, de la ora 11, la Sala Sporturilor Trivale.Echipa oradeana pregatita de antrenorul George Tautu a ajuns in play-off-ul Diviziei A dupa ce a ... citeste toata stirea