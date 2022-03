Handbal: CSM Oradea joaca duminica, acasa, cu liderul din play-off, CSM Odorheiu Secuiesc

Handbalistii de la CSM Oradea vor sustine duminica un nou joc pe teren propriu in cadrul play-off-ului Diviziei A. Bihorenii vor primi, cu incepere de la ora 12, replica noului lider al clasamentului, CSM Odorheiu Secuiesc.Programat la Arena Antonio Alexe, jocul se anunta foarte dificil pentru elevii antrenorului George Tautu, care vor avea in fata cea mai in forma echipa din play-off, o echipa care vine la Oradea cu lotul complet, pe cand trupa bihoreana se confrunta in contiuare cu probleme ... citeste toata stirea