Handbal: CSM Oradea joaca duminica seara cu CSM Resita, in prima etapa din play-off-ul Diviziei A

Echipa de handbal masculin CSM Oradea isi incepe in acest sfarsit de saptamana seria jocurilor oficiale din 2025. Mai exact, duminica seara, cu incepere de la ora 18:30, la Arena Antonio Alexe, formatia bihoreana va primi vizita celor de laCSM Resita.Meciul va conta pentru prima etapa din cea de-a doua faza a campionatului Diviziei A, respectiv play-off-ul competitiei.Se vor intalni doua echipe care au facut parte din aceeasi serie in sezonul regulat si care si-au impartit victoriile in ... citește toată știrea