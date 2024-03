Handbal: CSM Oradea joaca sambata acasa cu CSM Fagaras, in play-offul de promovare

Formatia de handbal CSM Oradea va sustine sambata un nou joc pe teren propriu in play-offul de promovare in Liga Nationala. De aceasta data, trupa bihoreana se va duela cu CSM Fagaras, o echipa pe care a mai intalnit-o si in prima parte a sezonului si cu care si-a impartit victoriile. Meciul va avea loc la Arena Antonio Alexe de la ora 17, iar intrarea spectatorilor va fi libera.Handbalistii de la CSM Oradea disputa sambata un nou joc pe teren propriu. De aceasta data, echipa pregatita de ... citește toată știrea