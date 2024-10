Handbal: CSM Oradea, mare favorita in duelul cu Unirea Sannicolau Mare

Handbalistii de la CSM Oradea isi continua in acest sfarsit de saptamana seria jocurilor din noul sezon cu un meci pe care il vor avea pe teren propriu, duminica, de la ora 18, in compania timisenilor de la Unirea Sannicolau Mare.Programat la Arena Antonio Alexe, duelul se anunta la discretia gazdelor, care au punctaj maxim dupa trei jocuri in noua editie a campionatului Diviziei A. De altfel, trupa pregatita de Cosmin Libert a castigat toate jocurile pe care le-a sustinut pana acum in noul ... citește toată știrea