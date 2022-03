Handbal: CSM Oradea spera sa se reabiliteze, in disputa cu CSU Pitesti

Dupa infrangerea din fata celor de la Medgidia, handbalistii de la CSM Oradea au, miercuri, ocazia de a se reabilita in fata propriilor suporteri. Elevii antrenorului George Tautu au din nou meci pe teren propriu, in cadrul play-off-ului Diviziei A.Cu incepere de la ora 16, la Arena Antonio Alexe, trupa bihoreana va primi replica echipei CSU Pitesti, in prima etapa din returul play-off-ului.Astfel, "ros-albastrii" vor sustine cel de-al doilea joc din seria de trei partide consecutive ... citeste toata stirea