Handbal: CSM Oradea va sustine la Fagaras barajul de promovare in Liga Nationala

Handbalistii de la CSM Oradea vor disputa la sfarsitul acestei saptamani turneul de baraj pentru promovarea in Liga Nationala, dupa ce la finalul play-offului Diviziei A s-au clasat pe locul al 3-lea.Turneul de baraj va avea loc la Fagaras in perioada 31 mai - 2 iunie, adica de vineri pana duminica. Vor participa patru echipe, iar primele doua clasate vor obtine dreptul de a participa sezonul urmator in prima liga a handbalului masculin romanesc.Astfel, vor fi prezente echipele de pe