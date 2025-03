Handbal: Dupa un joc foarte disputat, CSM Oradea a pierdut cu 25-30 intrecerea de acasa cu CSM Sighisoara

Asa cum era de asteptat, handbalistii de la CSM Oradea au avut un meci dificil duminica seara, la Arena Antonio Alexe, in cadrul etapei a 5-a a play-off-ului Diviziei A.Ros-albastrii au primit vizita echipei de pe locul 2 si una dintre candidatele la promovare, CSM Sighisoara, cu care s-a batut de la egal la egal. Oaspetii au reusit sa se impuna in final cu scorul de 30-25, dar jocul a fost mult mai echilibrat, ei izbutind sa se desprinda in ultimul minut si jumatate de joc.Echipa din ... citește toată știrea