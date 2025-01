Handbal feminin: CSU Oradea a invins CS Star Mioveni si a obtinut prima victorie din 2025

Aflata in cursa pentru accederea in play-off-ul Diviziei A de handbal feminin, formatia CSU Oradea a bifat, sambata, pe propriul teren, prima victorie din acest an, scor 30-29 cu fosta echipa de prima liga, CS Star Mioveni.Jocul a fost echilibrat, astfel ca la pauza s-a consemnat 14-14.Despartite in clasament de doar doua puncte, cele doua echipe au tinut publicul cu sufletul la gura, in runda cu numarul 13. Echilibrul partidei s-a mentinut pana in ultimele secunde ale intalnirii. CSU ... citește toată știrea