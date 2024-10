Handbal feminin: CSU Oradea a pierdut la Mioveni, pe terenul fostei prim-divizionare

In cea de-a patra etapa a Diviziei A de handbal feminin, seria de vest, CSU Oradea evoluat in deplasare, pe terenul fostei echipe de prima liga CS Star Mioveni. Dupa un meci echilibrat, in care cele doua formatii au mers cap la cap, pana in minutul 50, gazdele au profitat de avantajul propriului teren si s-au impus in final la trei goluri diferenta, scor 28-25.Cele doua echipe au facut o prima repriza echilibrata in care s-au perindat la conducere pe tabela, dar pe finalul primei jumatati ... citește toată știrea