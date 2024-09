Handbal feminin: CSU Oradea debutat cu victorie in prima etapa a Diviziei A

Formatia CSU Oradea a debutat cu o victorie in noua editie de campionat a Diviziei A de handbal feminin, scor 25-23, in compania formatiei CSO Teutonii Ghimbav.Repartizata in Seria A, echipa antrenata de Sebastian Tudor a primit, sambata, vizita formatiei brasovene. Dupa o prima repriza echilibrata, dar dominata in mare masura de formatia gazda, diferenta pe tabela a fost de un singur gol la pauza, 14-13, in favoarea echipei CSU Oradea.Desi a avut sansa, in mai multe randuri, sa se ... citește toată știrea