Handbalistii de la CSM Oradea ar putea sa fie invitati in prima liga. Iata de ce!

Desi au ocupat doar locul 3 la turneul de baraj pentru promovarea in Liga Nationala, handbalistii de la CSM Oradea ar putea sa primeasca o sansa la accederea in primul esalon al tarii.Ambele echipe care au promovat direct in acest an, CSM Odorheiu Secuiesc si CSM Resita, au dat semne ca nu se vor inscrie in prima liga, resitenii chiar anuntand asta printr-o postare pe Facebook.Echipa din Resita nu a anuntat, inca, Federatia Romana de Handbal in acest sens. Contactat de BIHOREANUL, Alexandru ... citeste toata stirea