Handbalistii de la CSM Oradea au facut un nou meci mare

Handbalistii de la CSM Oradea obtin rezultate frumoase in acest inceput de stagiune competitionala. Astfel, dupa jocul de acasa de saptamana trecuta, dar si dupa ce s-au impus in cupa, la Craiova, de aceasta data jucatorii echipei bihorene au obtinut o victorie in deplasare in campionat, la Brasov, cu CSO Teutonii Ghimbav.Sambata, in cadrul etapei a 2-a din play-off-ul Diviziei A, trupa pregatita de Cosmin Libert si Dan Pitigoi s-a impus pe terenul unei echipei care in runda anterioara a ... citește toată știrea