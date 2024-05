Handbalistii de la CSM Oradea au pierdut la trei goluri jocul de la Fagaras si au cazut pe locul 4

Handbalistii de la CSM Oradea au revenit la jocurile din campionat cu o evolutie in deplasare, pe care au avut-o in weekend la Fagaras, pe terenul unei echipe contracandidate la baraj. Din pacate, elevii antrenorului Cosmin Libert au mai inregistrat un esec, cu aceasta ocazie, pierzand cu scorul de 29-32, dupa ce si la pauza gazdele se aflau in avantaj, cu 16-13.Prima jumatate a confruntarii ce a contat pentru penultima etapa a play-off-ului de promovare al Diviziei A a fost foarte ... citește toată știrea