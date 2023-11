Handbalistii de la CSM Oradea au trecut de turul preliminar al Cupei Romaniei Raureni, dupa ce au castigat meciul de miercuri de la Brasov, sustinut in compania formatiei CSO Teutonii Ghimbav.Partida, care a opus echipa de pe locul 2 in Seria B a Diviziei A (CSO Teutonii Ghimbav) si formatia de pe locul 4 in Seria A a Diviziei A (CSM Oradea) si care s-a desfasurat la Sala Metrom din a fost extrem de echilibrata.La jumatatea primei parti, tabela de marcaj indica scor egal, 15-15, pentru ca ... citeste toata stirea