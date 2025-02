Handbalistii de la CSM Oradea si-au complicat jocul cu CSO Teutonii Ghimbav, dar in final au reusit sa se impuna cu 35-31

Handbalistii de la CSM Oradea au obtinut, duminica seara, cea de-a doua victorie din cadrul play-off-ului Diviziei A, dupa ce s-au impus la Arena Antonio Alexe, cu scorul de 35-31, in fata celor de la CSO Teutonii Ghimbav.Jocul a avut o desfasurare interesanta. Dupa ce au dominat clar prima repriza, pe care au castigat-o cu 22-14 si se parea ca vor defila in acest meci, handbalistii echipei bihorene au fost de nerecunoscut in primele sapte minute din repriza a doua, cand au incasat sapte ... citește toată știrea