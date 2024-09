Handbalistii de la CSM Oradea sustin duminica primul joc pe teren propriu din noul sezon

Dupa ce au debutat cu o victorie categorica in deplasare, handbalistii de la CSM Oradea vor sustine in acest weekend primul joc de pe teren propriu din actuala editie a campionatului Diviziei A.Suporterii echipei bihorene vor avea, astfel, posibilitatea sa isi vada la lucru favoritii pentru prima data in acest sezon, duminica, atunci cand, la Arena Antonio Alexe, CSM-ul va primi replica formatiei CS Universitatea Craiova.Partida este programata cu incepere de la ora 18:30, iar intrarea ... citește toată știrea