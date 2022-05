Handbalistii de la CSM Oradea sustin turneul de baraj pentru promovarea in Liga Nationala!

Handbalistii de la CSM Oradea vor sustine in acest sfarsit de saptamana jocurile de la turneul de baraj pentru promovarea in Liga Nationala (Liga Zimbrilor).Astfel, dupa ce s-au clasat pe locul III in play-off-ul Diviziei A, formatia bihoreana a ajuns sa se lupte cu alte trei echipe pentru accesul in primul esalon handbalistic al tarii.Mai exact, turneul de baraj pentru promovarea / mentinerea in Liga Nationala de handbal masculin se va desfasura in perioada 20-22 mai, la Sala Sporturilor ... citeste toata stirea