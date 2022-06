Handbalistul Benjamin Szabo se desparte de CSM Oradea, pentru a evolua in prima liga, la Poli Timisoara

Daca echipa de handbal masculin CSM Oradea nu va juca nici in sezonul urmator al primei divizii, unul dintre jucatorii din sezonul 2021-2022 ai formatiei bihorene, Benjamin Szabo, va evolua de la toamna in Liga Zimbrilor.Unul dintre cei mai buni handbalisti ai CSM Oradea in sezonul recent incheiat a semnat joi un contract cu o echipa din primul esalon, SCM Politehnica Timisoara.Nascut pe 16 iunie 1997, in Salaj, Benjamin Szabo s-a format la clubul Alpha Oradea, sub comanda actualului ... citeste toata stirea