Ilie Bolojan si-a dat demisia de la sefia CJ Bihor - Va fi numit un presedinte interimar

Ilie Bolojan si-a dat demisia din functia de presedinte al Consiliului Judetean Bihor, cu incepere de la 1 ianuarie 2025, ca urmare a castigarii unui mandat de senator. In prima zi lucratoare din noul an, pe 3 ianuarie, va avea loc o sedinta de CJ pentru numirea unui presedinte interimar, potrivit Agerpres.Bolojan, care castigase al doilea mandat in fruntea CJ Bihor, si-a depus pe 24 decembrie 2024 demisia din functie, cu precizarea ca aceasta va intra in vigoare de la inceputul anului 2025, ... citește toată știrea