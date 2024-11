Iluminatul de sarbatori se aprinde azi, de la ora 18.00 - Incepe Targul de Craciun

Editia din acest an a Targului de Craciun debuteaza azi, 29 noiembrie, de la ora 18.00, odata cu aprinderea luminilor de Craciun. Targul va fi deschis pana in data de 26 decembrie, in Piata Unirii si in Piata Ferdinand.In Piata Unirii troneaza deja un brad urias, de 16 m, decorat cu mii de luminite si sute de globuri in culori festive. In spatele bradului se afla roata panoramica, in care cei interesati pot urca pentru a avea o perspectiva feerica asupra intregului targ.Luminile de Craciun ... citește toată știrea