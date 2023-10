Avocatii din Baroul Bihor nu vor asista sau reprezenta in instanta sau in fata altor autoritati niciun justitiabil in data de 4 octombrie. Campania "O zi fara avocati - ziua in care statul de drept nu exista", a fost initiata in urma Hotararii Consiliului UNBR din 1-2 septembrie 2023.Potrivit unui comunicat de presa transmis luni, Baroul Bihor informeaza justitiabilii si partenerii in infaptuirea actului de justitie ca, la 4 octombrie a.c., avocatii din Baroul Bihor nu vor asista si ... citeste toata stirea