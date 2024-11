In aceasta toamna, in Bihor - Vor fi plantati 25.000 de copaci

Vicepresedintele Consiliului Judetean Bihor, Mircea Malan, a participat sambata, 9 noiembrie, la prima actiune de plantare din cadrul celei de-a doua editii a proiectului "Bihorul planteaza". In aceasta toamna vor fi plantati aproximativ 25.000 de puieti de salcam, molid, fag, cer, gorun si frasin.Actiunile vor avea loc in Sacueni si Apateu, in 16 noiembrie, si in zona Dealul Bitii si Vartop, in 23 noiembrie, pe o suprafata totala de 4,85 hectare.Se estimeaza participarea a aproximativ 1. ... citește toată știrea