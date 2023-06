Consiliul Judetean Bihor a aprobat in sedinta ordinara de marti, 30 mai, un proiect de hotarare privind depunerea cererii de finantare cu fonduri europene pentru achizitionarea unor microbuze electrice pentru scolile din Bihor.Vicepresedintele Consiliului Judetean Bihor, Mircea Malan, a avut, saptamana trecuta, intalniri cu primarii din judetul Bihor, cu scopul de a pregati proiectul."Intentionam sa depunem un proiect in parteneriat cu primariile care vor dori din judetul Bihor, in asa fel ... citeste toata stirea