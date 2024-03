In Bihor s-au reluat si meciurile din Liga a IV-a si Liga a V-a. Rezultatele etapei

Campionatele de seniori organizate de Asociatia Judeteana de Fotbal Bihor s-au reluat in perioada 8-10 martie, cand au fost programate jocurile primei etape din 2024.In Liga a 4-a au avut loc jocurile primei etape din play-off.Club Atletic Oradea si CS Osorhei au remizat cu scorul de 2-2, CS Diosig s-a impus pe teren propriu cu scorul de 2-0 in fata celor de la FC Universitatea Oradea, Foresta Tileagd a castigat clar, cu 3-0, pe terenul echipei Bihorul Beius, in timp ce la Sacueni, echipa ... citește toată știrea