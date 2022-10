In cadrul unui proiect european - Jurnalisti din Serbia au vizitat Oradea

16 jurnalisti din Serbia au fost prezenti luni, 10 octombrie, la Oradea in cadrul proiectului european - Pulsul Europei, oaspetii fiind interesati sa afle cum s-a imbunatatit viata comunitatii oradene dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, in contextul in care tara lor doreste sa devina stat membru.In Sala Mare "Traian Mosoiu" a Primariei Oradea, jurnalistii sarbi au asistat la prezentari legate de modul in care Oradea a inteles sa atraga si sa foloseasca fondurile europene pentru a ... citeste toata stirea