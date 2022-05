In cadrul Zilelor Muzeului Esarii Crisurilor - Expozitie de plante medicinale

La Muzeul Esarii Crisurilor a fost vernisata oficial marti, 17 mai, o expozitie de plante medicinale, care prezinta 25 de specii din colecta Sectiei de Stiintele Naturii a muzeului.Plantele prezentate in cadrul expozitiei se regasesc in judetul Bihor, atat in zona montana si in zona de campie, cat si in mediul rural sau urban."Desi poate parea o expozitie de nisa, este una dedicata publicului larg", a spus Gabriel Moisa, managerul Muzeului Esarii Crisurilor. Pregatita de muzeograful Adina ... citeste toata stirea