In aceasta saptamana a avut loc prima tabara de ecologie organizata in cadrul campaniei "Luna curateniei in judetul Bihor", derulata de Consiliul Judetean Bihor si Ecolect Group Bihor.Tabara de o zi, "Green camp - Scoala de Educatie Ecologica in Padure pentru un Bihor Curat", a fost organizata de Asociatia Pro Time-R, in parteneriat cu Romsilva- Directia Silvica Bihor, la cantonul din Baile Felix. Au participat 60 de elevi din clasele a IX-a si a XI-a de la Colegiul Tehnic "Mihai Viteazul" ... citeste toata stirea