In cartierul Rogerius din Oradea - Pitoni vii, abandonati in tomberonul din fata blocului

Trei pitoni au fost abandonati in cutii de plastic intr-un tomberon din Cartierul Rogerius. Serpii au fost descoperiti intamplator de catre un barbat care a mers sa arunce gunoiul.Ca urmare a unei sesizari, comisarii Garzii de Mediu Bihor s-au deplasat in cursul zilei marti, 25 octombrie, in Oradea, Cartierul Rogerius, in zona unui tarc de deseuri, impreuna cu reprezentanti ai Politiei Locale Oradea, Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, Gradinii Zoologice Oradea si lucratori din cadrul ... citeste toata stirea