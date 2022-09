In cele mai frumoase locatii turistice din Romania - Proiectul bibliotecilor mobile, la final

Proiectul NoMAD al Asociatiei Exploratorilor Puscatii a dus la amplasarea a 10 biblioteci mobile in 10 locatii din Romania, atractii turistice pentru oamenii care doresc sa-si petreaca timpul liber in natura, citind.Primele doua biblioteci mobile au fost amplasate de Ziua Copilului, in fata Colegiului Economic Arad. Una dintre acestea, numita si Igloo-ul SF a fost reamplasata pe plaja din localitatea Ghioroc, numit si Litoralul de Vest, iar cealalta in statiunea Moneasa.In luna iunie a fost ... citeste toata stirea