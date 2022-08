In Gara Vadu Crisului - O locomotiva a luat foc

Pompierii Statiei Alesd au fost mobilizati duminica, 28 august, cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma si o autospeciala Abroll, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de marfa, aflat in Gara Vadu Crisului.Pana la sosirea echipajelor, pentru gestionarea evenimentului, au intervenit plutonierul adjutant Andrei Schiop, din cadrul Statiei Alesd, aflat in timpul liber, care a observat incendiul din curtea casei, situata in apropierea garii, precum si ... citeste toata stirea