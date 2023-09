Inspectorii ITM Bihor au desfasurat, in perioada 1 ianuarie - 15 septembrie 2023, o ampla campanie de verificare si control a respectarii prevederilor securitatii si sanatatii in munca in domeniile hoteluri si alte facilitati de cazare si restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie.Activitatea agentilor economici in domeniul turismului si al serviciilor de alimentatie publica acopera la nivel national o gama larga de activitati diferite incluzand hotelurile, restaurantele, ... citeste toata stirea