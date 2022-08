In incinta Aeroportului Oradea - Un nou proiectil descoperit de muncitori

Un nou proiectil exploziv functional a fost gasit joi, 25 august, in incinta Aeroportului Oradea. In luna mai a acestui an, muncitorii care lucrau la terminalul Cargo al Aeroportului, au mai gasit doua proiectile ramase din Al Doilea Razboi Mondial.Specialistii pirotehnisti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor au fost solicitati sa intervina din nou, in zona terminalului cargo din incinta Aeroportului Oradea, pentru asanarea unei munitii ramase ... citeste toata stirea