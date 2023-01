In locuinta femeii a izbucnit un incendiu de la jarul cazut din soba - Decedata intr-o casa cuprinsa de flacari

O femeie in varsta de 66 de ani a fost gasita moarta in dormitorul casei sale din Salard, cuprinsa de flacari. Cel mai probabil, spun pompierii, focul a pornit de la jarul cazut din soba.In seara zilei de miercuri, in jurul orei 19.35, un localnic din Salard sesiza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor cu privire la producerea unui incendiu la o casa invecinata, semnaland, totodata, posibilitatea ca proprietara, o persoana varstnica, sa fi fost surprinsa de ... citeste toata stirea