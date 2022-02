In martie, la Muzeul Orasului - O luna dedicata detinutilor politici

Muzeul Esarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal, in colaborare cu Asociatia Cei 40 de Mucenici, va derula, in luna martie, proiectul "Uitarea inseamna o noua condamnare", care se adreseaza elevilor de liceu interesati de represiunea comunista si memorialistica detentiei.Activitatile care se vor derula in cadrul acestui program educativ vizeaza, in prima parte, o prezentare a ceea ce a insemnat regimul carceral din perioada comunista, sustinuta de muzeograful dr. Cristina Liana Puscas, apoi ... citeste toata stirea