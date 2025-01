In minivacanta de Ziua Unirii Principatelor Romane - Peste o suta de misiuni desfasurate de pompierii bihoreni

In intervalul 24 - 26 ianuarie a.c., pompierii militari bihoreni au desfasurat 110 misiuni, constand in interventii ale echipajelor SMURD Bihor, misiuni de stingere a incendiilor, precum si operatiuni de asistenta a persoanelor aflate in diferite situatii de urgenta.Una dintre situatiile deosebite inregistrate a fost misiunea de stingere a unui incendiu izbucnit la o scoala situata pe strada Moldovei din municipiul Oradea. Pentru gestionarea evenimentului, la fata locului au fost mobilizate ... citește toată știrea