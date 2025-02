In Oradea incepe elaborarea unui document cadru pentru viitor - Master Planul arboricol urban

Municipalitatea oradeana demareaza elaborarea Master Planului pentru conservarea si dezvoltarea fondului arboricol urban, care va fi realizat in termen de 11 luni, fiind structurat pe etape intermediare.Proiectul "Master Planului - Strategia de conservare si dezvoltare a fondului arboricol urban al Municipiului Oradea" se va desfasura in cadrul unui contract de servicii semnat cu firma Cadro Landscape Studio."Avand in vedere necesitatea gestionarii adecvate a fondului arboricol plantat pe ... citește toată știrea