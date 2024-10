In Oradea si Bihor - Pregatiri intense de Ziua Mortilor

Oradenii au profitat de vremea frumoasa si au luat drumul cimitirelor pentru a-si comemora rudele decedate.Cei care isi cinstesc mortii nu o fac doar de Ziua Mortilor sau Pastele Mortilor, ci organizeaza parastase si merg periodic la mormintele celor dragi in semn de recunostinta, dar si pentru vesnica aducere aminte.Zilele calduroase i-au incurajat pe oameni sa iasa din casa, nu numai pentru a petrece mai mult timp in aer liber, ci si pentru a-si comemora rudele decedate. In cimitirul din ... citește toată știrea