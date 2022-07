In perioada ianuarie-iunie, pe drumurile judetene - Peste 90 de tone de deseuri adunate

In primele sase luni ale anului 2022 au fost stranse 92,5 tone de deseuri in Bihor de pe marginea drumurilor judetene si din refugiile mijloacelor de transport in comun."In urma sortarii deseurilor stranse din aceste zone, a reiesit o cantitate de 86,5 tone de deseuri reciclabile si 6 tone de deseuri reziduale. Printre deseurile reciclabile se numara ambalajele de sticla, ambalajele de PET, plastice, ambalajele de aluminiu, hartie si carton", a anuntat Consiliul Judetean Bihor.Activitatile ... citeste toata stirea