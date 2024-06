In perioada Rusaliilor - Puncte de prim ajutor deschise in principalele vami

Politia de frontiera a anuntat vineri ca a luat masuri pentru fluidizarea traficului in perioada Rusaliilor si ca, date fiind temperaturile ridicate anuntate, vor fi amplasate in principalele vami puncte de prim ajutor.Astfel, in aceasta perioada, aproximativ 3.900 politisti de frontiera vor desfasura, zilnic, activitati de supraveghere si control la frontiera de stat, precum si pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii transfrontaliere.Intrucat in perioada mini-vacantei se anunta ... citește toată știrea