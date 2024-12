In prezenta a cinci episcopi - Hramul Eparhiei Greco-Catolice de Oradea

Astazi, 5 decembrie, si maine, 6 decembrie, va avea loc sarbatoarea hramului Catedralei Greco-Catolice din Oradea si al Eparhiei de Oradea, care il au ca patron spiritual pe Sfantul Ierarh Nicolae."Prin Mila Bunului Dumnzeu, in acest an hramul Catedralei "Sf. Nicolae" din Oradea si al Eparhiei noastre va fi sarbatorit in prezenta a cinci episcopi", spune pr. paroh Ovidiu Duma, subliniind ca de "sarbatoarea hramului, pe 6 decembrie, printre harurile si binecuvantarile pe care le primim din ... citește toată știrea