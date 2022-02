In prima jumatate a anului 2022 - Statuia Sfantului Ladislau va fi amplasata in Cetate

O statuie ecvestra a Sfantului Ladislau, turnata in bronz, va fi amplasata in Cetatea Oradea, cel mai probabil in prima jumatate a acestui an. Vestea a fost confirmata de episcopul romano-catolic Laszlo Bocksei si de primarul municipiului Oradea, Florin Birta.In cadrul unei conferinte de presa sustinute vineri, la Palatul Baroc, episcopul romano-catolic Laszlo Bocksei si primarul Florin Birta au oferit detalii legate de amplasarea unei statui ecvestre a Sfantului Ladislau in Cetate. ... citeste toata stirea