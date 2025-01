In primele zile de la integrarea in Spatiul Schengen - Peste 32.000 de persoane, verificate in aplicatia eDAC

Peste 32.000 de persoane au fost verificate in aplicatia eDAC in primele zile de la integrarea in Spatiul Schengen, informeaza Politia de Frontiera Romana, intr-un comunicat de presa."Aplicatia este folosita de catre echipele mobile din teren din cadrul structurilor teritoriale ale Politiei de Frontiera. Este un instrument foarte util care permite efectuarea verificarilor intr-un timp scurt in bazele de date relevante ale autoritatilor romane, dar si in cele din Spatiul Schengen", arata ... citește toată știrea