In tabara Ceata lui Pitigoi - Un eveniment special

Surpriza pe care au trait-o intr-o sambata "pitigoii" a fost incarcata de sentimente de emotie si admiratie pentru momentul artistic oferit de vocea angelica a elevei Natalia Mendre, eleva in clasa a II-a a Colegiului National "Iosif Vulcan".Talentul tinerei, sustinut de perseverenta si daruire pentru insusirea artei vocale interpretative, a scos in evidenta repertoriul bogat, oferind o mare bucurie celor care au avut deosebita ocazie de a participa la evenimentul special in cadrul caruia ... citește toată știrea