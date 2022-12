In trenul lui Mos Craciun - Intalnire cu politistii

In calatoria cu trenul lui Mos Craciun, peste 100 de copii au interactionat cu politistii de prevenire bihoreni, pentru o vacanta de iarna in siguranta.In cadrul Campaniei preventive "Sarbatori in Siguranta", politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor, alaturi de politistii Serviciului Judetean de Transporturi Bihor au fost prezenti, joia trecuta, in Trenul lui Mos Craciun, care circula in perioada sarbatorilor de ... citeste toata stirea