In Turnul Primariei Oradea - Expozitie a artistilor fotografi din Ucraina

Asociatia Internationala "Euro Foto Art" (AIEFA) a pregatit pentru turistii care viziteaza Oradea expozitia "Epopee ucraineana", in parteneriat cu Fundatia de Protejare a Monumentelor Istorice din judetul Bihor.Expozitia are loc in Turnul Primariei Oradea si cuprinde 24 de fotografii color realizate de reputati artisti fotografi din cadrul organizatiilor partenere ale AIEFA din Ucraina: Cernauti, Ivano-Frankivsk, Odesa si Ujhorod.Fotografiile expuse prezinta mai mult genuri ale artei ... citeste toata stirea